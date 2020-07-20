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У ВООЗ допустили, коли стартує масова вакцинація від коронавірусу

Женева, Понеділок 20 липня 2020 09:49
У ВООЗ допустили, коли стартує масова вакцинація від коронавірусу
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна

Результати можуть бути отримані вже на початку наступного року

У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували, коли з'явиться вакцина від коронавірусу. Масова вакцинація може початися в середині 2021 року.

Про це заявила заступник голови Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан, передає DW.

Як вона розповіла, зараз більше 20 вакцин-кандидатів проходять клінічні випробування, та є надія, що деякі з них спрацюють. Результати можуть бути отримані вже на початку наступного року.

Вона додала, те, що антитіла до вірусу можуть зникати через деякий час, не є доказом повної відсутності набутого імунітету.

Нагадаємо, МЗС Британії впевнений у спробах Росії викрасти дані про вакцину від COVID-19.

Зазначимо, Володимир Зеленський поставив завдання Дмитру Кулебі максимально рухатися в тому напрямку, щоб Україна була однією з перших країн, яка отримає вакцину від коронавірусу.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що перший мільярд вакцин від коронавірусу буде направлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу.

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