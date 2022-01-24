ВООЗ допустила закінчення пандемії COVID у 2022 році. Названо умову

"Якщо країни повноцінно використовують усі ці стратегії та інструменти, ми зможемо завершити гостру фазу пандемії цього року. Ми зможемо завершити COVID-19 як надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я на глобальному рівні", - зауважив Гебрейєсус.

Він зазначив, що для завершення COVID-19 як пандемії необхідно вакцинувати 70% населення кожної країни, приділяючи особливу увагу групам, які мають найбільший ризик.

"Необхідно також знизити смертність від вірусу шляхом впровадження ефективного клінічного лікування, включаючи рівний доступ до діагностики, кисню та противірусних препаратів у місцях надання допомоги", - підкреслив Гебрейєсус.

За його словами, отримувати уроки з пандемії та розробляти нові рішення щодо запобігання подібним надзвичайним ситуаціям необхідно зараз, "а не чекати, поки пандемія закінчиться".