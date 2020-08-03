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ВООЗ припускає, що передача коронавірусу від тварин могла відбутися не в Ухані

Женева, Понеділок 03 серпня 2020 22:00
ВООЗ припускає, що передача коронавірусу від тварин могла відбутися не в Ухані
Фото: Майкл Раян (twitter com UNGeneva)
Автор: РБК-Україна

Передача вірусу могла статися де завгодно

У Всесвітній організації охорони здоров'я відзначають, що передача коронавірусу від тварин людям не обов'язково могла статися в китайському місті Ухань. Дуже важливо відшукати перший сигнал, при якому бар'єр між тваринами і людьми був подоланий.

Про це заявив на брифінгу виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

Він нагадав, що ВООЗ направила групу експертів у Китай для вивчення перших випадків коронавірусу в Ухані та коли відбулася перша передача вірусу від тварин.

"Потрібно пам'ятати, що в Ухані була спеціальна система епіднагляду для виявлення груп атипової пневмонії. Той факт, що ця система спрацювала, не обов'язково означає, що саме тут вірус перейшов від тварин до людини", - заявив Раян.

Все, що відомо на цей час про походження коронавірусу - що він нібито виник на одному з ринків з продажу диких тварин в Ухані.

Державний секретар США Майк Помпео неодноразово заявляв, що у США є докази походження SARS-CoV-2 з лабораторії в Ухані.

Водночас, Інститут вірусології в Ухані підтвердив, що має три живих штами коронавірусу.

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