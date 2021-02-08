ВООЗ: COVID треба стримувати по всьому світу, щоб не повернутися до початкового стану

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що коронавірус необхідно стримувати по всьому світу. Інакше є ризик повернутися до вихідного стану.

"Якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми повернемося до вихідного стану ... Минулого тижня COVAX опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин ... Україна є однією з країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX", - зазначив Гебреісус.

Нагадаємо, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі уповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження.

Як писало РБК-Україна, Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Відзначимо, раніше ВООЗ закликала розвинені країни уповільнити кампанії по вакцинації проти коронавірусу. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.