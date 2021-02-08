RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВООЗ: COVID треба стримувати по всьому світу, щоб не повернутися до початкового стану

Автор: Юлія Струк

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що коронавірус необхідно стримувати по всьому світу. Інакше є ризик повернутися до вихідного стану.

Про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

Популярні новини
Тупицький працює дистанційно з документами, - КСУ 05 лютого 2021
В Україні запускають автоматичне нарахування пенсій 05 лютого 2021
МОЗ про щеплення перехворілих на COVID-19: якщо не буде протипоказань 04 лютого 2021
На Україну насуваються снігопади і морози: які області під загрозою 05 лютого 2021
Рух поїздів затримується більше ніж на дві години: УЗ назвала причину 06 лютого 2021
В Україні скасували трудові книжки. Що потрібно знати 05 лютого 2021
До 20 см снігу в Києві та сильні морози: синоптики назвали дату нового похолодання 06 лютого 2021
Негода в Україні: українців просять завтра не виходити з дому 07 лютого 2021
Україна отримає вакцини від COVID не менше 3-4 виробників 05 лютого 2021
В Івано-Франківській області посилили карантин через спалах COVID-19 04 лютого 2021

"Якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми повернемося до вихідного стану ... Минулого тижня COVAX опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин ... Україна є однією з країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX", - зазначив Гебреісус.

Новина доповнюється

Нагадаємо, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі уповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження.

Як писало РБК-Україна, Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Відзначимо, раніше ВООЗ закликала розвинені країни уповільнити кампанії по вакцинації проти коронавірусу. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус
Читайте також
ВООЗ спростувала чутки про безпліддя після COVID-вакцинації
Зеленський назвав головні пріоритети боротьби з коронавірусом в Україні
Прогноз погоди