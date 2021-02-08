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ВООЗ: COVID треба стримувати по всьому світу, щоб не повернутися до початкового стану

Новость на русском → Женева, Понеділок 08 лютого 2021 10:55
ВООЗ: COVID треба стримувати по всьому світу, щоб не повернутися до початкового стану Фото: Тедрос Адханом Гебреісус (flickr.com unisgeneva)
Автор: Юлія Струк

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що коронавірус необхідно стримувати по всьому світу. Інакше є ризик повернутися до вихідного стану.

Про це він сказав у ході всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Якщо ми не будемо стримувати вірус по всьому світу, ми повернемося до вихідного стану ... Минулого тижня COVAX опублікував свій прогноз щодо розподілу вакцин ... Україна є однією з країн, які будуть включені в першу хвилю розгортання ініціативи COVAX", - зазначив Гебреісус.

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Нагадаємо, експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія ван Керкхове заявила, що темпи поширення коронавірусу у світі уповільнюються. Водночас вона закликала продовжувати дотримуватися обмеження.

Як писало РБК-Україна, Тедрос Гебрейесус заявив про можливість контролювати рівень коронавірусної інфекції. Він додав, що кількість нових випадків COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль.

Відзначимо, раніше ВООЗ закликала розвинені країни уповільнити кампанії по вакцинації проти коронавірусу. Там турбуються, щоб вакцини вистачило і менш заможним країнам.

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