ВООЗ: кількість смертей від коронавірусу за тиждень зросла більше ніж у 2 рази

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована глобальним поширенням коронавірусу. Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, за останній місяць стався майже експонентний ріст кількості нових заражень коронавірусом, а COVID-19 поширився практично на всі країни і території.

"Кількість смертей збільшилася більше ніж у два рази за останній тиждень. У найближчі кілька днів ми досягнемо 1 мільйона підтверджених випадків COVID-19 і 50 тисяч смертей", - заявив Гебреісус.

26 березня глава ВООЗ повідомив про прискорення пандемії. Коли кількість заражень сягнула 400 тис. випадків, Гебреісус заявив, що 100 тис. людей захворіли всього за два дні.

Через 4 дні кількість інфікованих у світі подвоїлася. Наразі у світі зафіксовано 905 тис. випадків зараження і трохи більше 45 тис. смертей від коронавірусу.

Детальніше про пандемію коронавірусу в Україні та світі 1 квітня - у матеріалі РБК-Україна.