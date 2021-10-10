ВООЗ: людство пройшло 60% шляху в боротьбі з COVID-19

У ВООЗ вважають, що людство скоро пройде більшу частину шляху в боротьбі з коронавірусом. Попереду ще можуть бути труднощі, тому не варто поки говорити про завершення пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sonntags Blick .

Провідний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан зазначила, що в деяких частинах світу дуже високий відсоток вакцинованого населення - 70-80%, тоді як в інших, наприклад у всій Африці, повністю імунізовані менш як 4% населення.

"Сподіваюся, що ми скоро подолаємо 60% маршруту. Однак не виключено, що нам доведеться підійматися ще на одну несподівану гору. Було б передчасно говорити про те, що ми скоро перетнемо фінішну лінію, це не так", - сказала вона.

Свамінатан резюмувала, що чим довше ми будемо миритися з цією ситуацією, тим вище ризик появи нових варіантів коронавірусу.