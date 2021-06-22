ВООЗ: бідні країни зіткнулися з дефіцитом COVID-вакцин
Значна кількість бідних країн, які отримують вакцини за схемою Covax, не володіють достатніми надходженнями доз препаратів для продовження програм вакцинації. Програма доставила 90 млн доз в 131 країну.
Але він зазначив, що цього недостатньо, щоб захистити світ від коронавірусу, який все ще поширюється по світу.
Як йдеться у виданні, недолік пов'язують з тим, що деякі країни Африки переживають третю хвилю.
Крім того, президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса закликав припинити накопичення вакцин в багатих країнах в той час, коли уряд його країни намагається стримати різке зростання випадків захворювання.
Як повідомляється, до цього часу на континентальній Африці введено лише 40 млн доз, а це менше 2% населення.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу. Це гуманітарна допомога, про яку нещодавно заявили в Адміністрації президента США.
Нагадаємо, 3 червня в Білому домі заявили, що Джо Байден виділив 80 млн доз вакцин від коронавірусу для допомоги країнам, які цього потребують. Поділитися вакцинами вирішили, зокрема, з Україною, Канадою та Південною Кореєю.