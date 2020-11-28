ВООЗ: 70% всіх випадків та смертей від коронавіруса припадає на чотири країни

Пандемія коронавирусной інфекції COVID-19 поширюється в світі нерівномірно. Близько 70% усіх випадків смертей припадає на чотири країни.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифінгу, повідомляють в Twitter ВООЗ.

Він зазначив, що всі країни порушені. В той же час це відбувається нерівномірно.

"COVID-19 - нерівномірна пандемія. Порушені всі країни, але не всі однаково. 70% усіх випадків смертей припадає на чотири країни", - сказав він.

РБК-Україна писало, що у ВООЗ заявили, що джерело першого зараження COVID-19 потрібно шукати в китайському Ухані.

Також повідомлялося, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.

Крім того, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан сьогодні заявив, що немає доказів того, що коронавірус в Європу потрапив з тваринами.