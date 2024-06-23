Воевал в Третьей штурмовой. На фронте погиб эстонский доброволец

Эстонский доброволец Мартин Яэгер погиб на войне в Украине. Это третий гражданин Эстонии, погибший, защищая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR и Postimees .

Как отмечают СМИ, эстонский доброволец погиб 22 июня в боях в районе населенного пункта Райгородка на линии Купянск-Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей.

Мартин Яэгер служил в разных подразделениях украинских войск, но месяц назад присоединился к Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Известно, что мужчина прослужил более десяти лет в элитном подразделении Скаутского батальона Сил обороны Эстонии. Это третий доброволец из Эстонии, погибший на войне в Украине.