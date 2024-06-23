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Воевал в Третьей штурмовой. На фронте погиб эстонский доброволец

Луганская область, Воскресенье 23 июня 2024 16:20
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Воевал в Третьей штурмовой. На фронте погиб эстонский доброволец Фото: эстонский доброволец Мартин Яэгер (postimees.ee)
Автор: Наталья Юрченко

Эстонский доброволец Мартин Яэгер погиб на войне в Украине. Это третий гражданин Эстонии, погибший, защищая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR и Postimees.

Как отмечают СМИ, эстонский доброволец погиб 22 июня в боях в районе населенного пункта Райгородка на линии Купянск-Сватово, что на границе Харьковской и Луганской областей.

Мартин Яэгер служил в разных подразделениях украинских войск, но месяц назад присоединился к Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Известно, что мужчина прослужил более десяти лет в элитном подразделении Скаутского батальона Сил обороны Эстонии. Это третий доброволец из Эстонии, погибший на войне в Украине.

Потери на фронте

Отметим, что Украина не раскрывает потери среди своих военных. Но в конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский озвучил потери среди ВСУ на тот момент. По словам главы государства, по состоянию на февраль на войне погибла 31 тысяча украинских защитников.

При этом, по информации Генерального штаба ВСУ, Россия на войне против Украины потеряла более 534 тысяч военных, а также тысяч единиц техники.

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