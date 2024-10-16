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Воевал против Украины. Под Москвой застрелили полковника армейского спецназа, - росСМИ

Фото: под Москвой застрелили полковника армейского спецназа (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Под Москвой был застрелен полковник армейского спецназа РФ Никита Кленков. Он принимал участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112 в Telegram и российское издание РБК в Telegram.

По информации 112, заместитель начальника управления воинской части Кленков выехал из своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Около выезда из деревни Меленки по автомобилю открыли огонь. Стреляли в упор не менее восьми раз, попали в водительское стекло. В результате этого полковник был ликвидирован. 

По неподтвержденной информации, российские правоохранители нашли на месте происшествия гильзы от 9-мм пистолета. В розыск объявили Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска. Правоохранители уже объявили план перехват. 

В свою очередь РБК со ссылкой на источники пишет, что Кленков - "участник военной операции в Украине". По неподтвержденным данным, оккупант вернулся с фронта только неделю назад. 

 

Следственный комитет РФ уже отчитался о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины. 

Ликвидация Кивы

Напомним, ранее Служба безопасности Украины организовала операцию, в рамках которой под Москвой был ликвидирован предатель, бывший нардеп Илья Кива.

На его теле нашли пулевые ранения. Также рядом обнаружили пистолетные гильзы.

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