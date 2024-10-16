ua en ru
Ср, 16 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Воевал против Украины. Под Москвой застрелили полковника армейского спецназа, - росСМИ

Подмосковье, Среда 16 октября 2024 18:25
UA EN RU
Воевал против Украины. Под Москвой застрелили полковника армейского спецназа, - росСМИ Фото: под Москвой застрелили полковника армейского спецназа (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Под Москвой был застрелен полковник армейского спецназа РФ Никита Кленков. Он принимал участие в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 112 в Telegram и российское издание РБК в Telegram.

По информации 112, заместитель начальника управления воинской части Кленков выехал из своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Около выезда из деревни Меленки по автомобилю открыли огонь. Стреляли в упор не менее восьми раз, попали в водительское стекло. В результате этого полковник был ликвидирован.

По неподтвержденной информации, российские правоохранители нашли на месте происшествия гильзы от 9-мм пистолета. В розыск объявили Mitsubishi Outlander 2012 года выпуска. Правоохранители уже объявили план перехват.

В свою очередь РБК со ссылкой на источники пишет, что Кленков - "участник военной операции в Украине". По неподтвержденным данным, оккупант вернулся с фронта только неделю назад.

Следственный комитет РФ уже отчитался о возбуждении уголовного дела по факту убийства мужчины.

Ликвидация Кивы

Напомним, ранее Служба безопасности Украины организовала операцию, в рамках которой под Москвой был ликвидирован предатель, бывший нардеп Илья Кива.

На его теле нашли пулевые ранения. Также рядом обнаружили пистолетные гильзы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Москва Войска РФ Война в Украине
NEWS
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
В тайных дополнениях плана победы идет речь об ударах по территории РФ, - Подоляк
DAILY
Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тюрьма вместо паспорта России. Как наводчик из Запорожья "сдавал" ВСУ и помогал оккупантам