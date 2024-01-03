Воевали за РФ на востоке Украины: троих предателей приговорили к заключению

Трое предателей, вступивших в ряды ВС РФ и воевавших против Украины, приговорили к реальным срокам. Они помогали россиянам в оккупации восточных территорий нашего государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечает ведомство, трое предателей вступили в российские войска и воевали против Украины. Двоих коллаборантов украинские защитники взяли в плен во время ожесточенных боев под Авдеевкой в октябре 2023 года.
"Еще одного задержали в ходе безуспешного штурма агрессором позиций ВСУ в районе Новоселовки Донецкой области в августе этого года", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты - жители Донецкой области и Крыма. Двое из них присоединились к рядам оккупационных группировок Южного военного округа России еще до начала полномасштабного вторжения России, третья – в июле 2023 года.
Двое предателей из Донецкой области атаковали позиции ВСУ в районах Авдеевки и Бахмута в составе "114-й отдельной мотострелковой бригады" и "отдельной артиллерийской бригады "Кальмиус".
Третий злоумышленник действовал в рядах оккупационной "132-й мотострелковой бригады".
В должности оператора противотанковых управляемых ракет он участвовал в боях под Волновахой, а впоследствии - вблизи Красногоровки Донецкой области.
На основании собранных улик суд признал злоумышленников виновными в государственной измене.
Преступные действия двух из них дополнительно квалифицировали как участие в террористической группе или террористической организации.
По материалам СБУ суд назначил двум изменникам по 15 лет тюрьмы, а еще одному – 12 лет лишения свободы.
Мы сообщали, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.
Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.
Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупационного периода.
В Киеве же правоохранители задержали владельца интернет-провайдера. Муж оказывал услуги на временно оккупированной части Луганской области и сотрудничал с захватчиками.
На днях стало известно, что правоохранители задержали коллаборанта из Херсона, участвовавшего в организации "референдума" РФ во время временной оккупации города.
Накануне СБУ сообщила о задержании коллаборантки, которая во время оккупации Херсона сдавала украинских патриотов за отказ голосовать на псевдовыборах.
Еще двое вражеских приспешников получили реальные сроки заключения за помощь оккупантам в бегстве из Лимана и шпионаже за Южноукраинской АЭС.
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