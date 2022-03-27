RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війська РФ запустили дві ракети в бік Одеської області. Жодна не потрапила у ціль

Фото: війська РФ запустили дві ракети в бік Одеської області (perild.com)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 березня російські війська запустили дві ракети в бік Одеської області. Але жодна не потрапила у ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила у ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров.

Нагадаємо, вчора в Одеській області українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 32 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти України