Війська РФ запустили дві ракети в бік Одеської області. Жодна не потрапила у ціль

За його словами, окупанти продовжують проводити повітряну розвідку берегової смуги.

"Противник здійснив пуск двох ракет, але жодна не потрапила у ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко та готова протидіяти будь-яким провокаціям противника. Саме тому обстановка у місті та області стабільна та контрольована", - розповів Назаров.

Нагадаємо, вчора в Одеській області українські війська зірвали спробу висадки диверсантів РФ.

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