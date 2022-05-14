Війська РФ на зайнятих територіях залучають українців до роботи в окупаційних установах

Російські війська на тимчасово зайнятих територіях сходу та півдня України хочуть залучити громадян до роботи в окупаційних установах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Як відомо, тим самим Росія порушує права громадян.

Зазначається, що ворог намагається залучити українців до трудової діяльності в окупаційних установах та незаконних правоохоронних формуваннях

Раніше ми повідомляли, що російські війська змогли домогтися часткового успіху в районі Авдіївки.

Також ми писали, що росіяни намагаються зупинити просування ЗСУ до держкордону на Харківщині.

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