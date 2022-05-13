ru ua
Пт, 13 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним, - ОВА

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 13 травня 2022 09:19
Війська РФ зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Рубіжним, - ОВА Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (Tribun)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська зруйнували міст через що більше не існує транспортного сполучення між Сєвєродонецьком і Рубіжним. Саме цей міст першим у Луганській області відбудували після вигнання окупантів у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

Глава ОВА висловив надію, що міст незабаром буде відновлений.

"Через вісім років міст через річку Борова постраждав від окупантів вже вдруге. Спочатку в липні 2014-го і ось зараз. Минулого разу вже в березні 2015 міст відновили. А влітку 2014 - го, коли Рубіжне, Сєвєродонецьк і Лисичанськ були звільнені, і до відкриття відбудованого об'єкта, всі бажаючі користувалися тимчасовою понтонною переправою, встановленою українськими військовими", - повідомив він.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти намагаються скувати дії підрозділів сил оборони обстрілами позицій наших захисників. Вони наносять авіаційні удари по ряду населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України Війна в Україні
NEWS
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС