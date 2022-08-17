Війська РФ продовжують вбивати мирних жителів Донецької області: нові дані

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу росіяни вбили двох цивільних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 16 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: в Авдіївці та Зайцевому. Ще 7 осіб отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через агресію Росії в Донецькій області загинули 736 осіб, ще 1912 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вночі 17 серпня окупанти випустили по Одеській області дві ракети. Попередньо, в результаті обстрілу поранено три людини.
Також цієї ночі вибухи були чутні в Харкові та області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.