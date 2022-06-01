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Війська РФ полагодили залізничний міст біля Куп'янська. Мають намір перекидати резерви

Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Російські військові провели ремонт залізничного мостового переходу в районі Куп'янська для перекидання нових підрозділів і відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп'янськ – Лиман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також на Донецькому напрямку підрозділи агресора за підтримки авіації основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. Противник обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, вчора в Донецькій і Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога. Ми також писали про те, що на півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ВСУ.

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