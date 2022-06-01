ru ua
Ср, 01 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Війська РФ полагодили залізничний міст біля Куп'янська. Мають намір перекидати резерви

Новость на русском →
Харків, Середа 01 червня 2022 07:49
Війська РФ полагодили залізничний міст біля Куп'янська. Мають намір перекидати резерви Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Російські військові провели ремонт залізничного мостового переходу в районі Куп'янська для перекидання нових підрозділів і відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп'янськ – Лиман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також на Донецькому напрямку підрозділи агресора за підтримки авіації основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. Противник обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, вчора в Донецькій і Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога. Ми також писали про те, що на півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ВСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Нулі на АЗС. Коли в Україні закінчиться дефіцит бензину і "дизеля"
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Нулі на АЗС. Коли в Україні закінчиться дефіцит бензину і "дизеля"