Війська РФ полагодили залізничний міст біля Куп'янська. Мають намір перекидати резерви

Російські військові провели ремонт залізничного мостового переходу в районі Куп'янська для перекидання нових підрозділів і відновлення логістичного постачання залізничною гілкою Куп'янськ – Лиман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також на Донецькому напрямку підрозділи агресора за підтримки авіації основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій. Противник обстрілює українські позиції вздовж лінії зіткнення з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, вчора в Донецькій і Луганській областях українські військові відбили 9 атак ворога. Ми також писали про те, що на півдні окупанти мінують узбережжя річки Інгулець, щоб стримати наступ ВСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.