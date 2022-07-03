Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджені будинки

На місці попадання снаряда залишилася воронка.

"Її діаметр 12 м, глибина 5 метрів. Безпечні уламки, знайдені рятувальниками поруч, передані для ідентифікації", - йдеться в повідомленні.

У дачному масиві в результаті обстрілу зруйновані три будинки і дві господарські будівлі, ще один будинок і дві будівлі пошкоджені.

"Зачепив і спортивний комплекс. Там розбита покрівля складу, вибиті вікна спортивного залу", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілу люди не постраждали.