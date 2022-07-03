Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджені будинки

Російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольськ Дніпропетровської області. В результаті кілька житлових будинків зруйновано, а також спортивний комплекс і господарські будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС у Facebook.
На місці попадання снаряда залишилася воронка.
"Її діаметр 12 м, глибина 5 метрів. Безпечні уламки, знайдені рятувальниками поруч, передані для ідентифікації", - йдеться в повідомленні.
У дачному масиві в результаті обстрілу зруйновані три будинки і дві господарські будівлі, ще один будинок і дві будівлі пошкоджені.
"Зачепив і спортивний комплекс. Там розбита покрівля складу, вибиті вікна спортивного залу", - йдеться в повідомленні.
В результаті обстрілу люди не постраждали.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали ракетного удару по Павлограді Дніпропетровської області.
Крім того, у квітні в результаті ворожого ракетного удару була знищена залізнична станція Павлоград II.
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