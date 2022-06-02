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Війська РФ завдали ракетних ударів по Сумській області, є поранені

Фото: Війська РФ завдали ракетних ударів по Сумській області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У ніч на 2 червня російські окупаційні війська за допомогою авіації завдали три ракетних удари по Сумській області. В результаті обстрілу поранені три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Близько півночі, під час повітряної тривоги, Російський ворожий літак завдав 3 ракетних удари по території Сумського району, Краснопільської громади", - написав він.

В результаті прямого попадання ракети один будинок зруйнований дощенту, ще кілька пошкоджених, великі руйнування в домогосподарствах.

За попередніми даними, щонайменше три жителі Краснопілля отримали поранення. Зараз вони знаходяться в лікарні.

Фото: війська РФ завдали ракетних ударів по Сумській області (t.me/Zhyvytskyy)

Раніше повідомлялося, що Росія почала обладнати позиції на території Брянської області, за 3 кілометри від Сумської області.

Крім того, Росія нещодавно протягом години обстрілювала по прикордонному населеному пункту в Сумській області. Вибухи лунали в селі Шосткинського району.

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