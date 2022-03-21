Через війну РФ проти України можлива глобальна продовольча криза, - Франція

Міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді попередив про продовольчі проблеми, спричинені війною Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mediafax .

Продовольча криза вже призвела до зростання цін і посилення інфляції в ряді африканських країн, регіонів, які залежали від імпорту зерна з Росії та України.

Він підкреслив, що війна безпосередньо впливає на ціни на зерно, добрива та корми.

"Війна Росії з Україною, двома найбільшими у світі виробниками сільськогосподарських культур, може призвести до продовольчої кризи світового масштабу", - заявив міністр.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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