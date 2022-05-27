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Через війну у Львові можуть виникнути інфекційні спалахи, - ОВА

Фото: через переселенців є загроза інфекційних спалах (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

У зв'язку з війною в Україні та великим числом внутрішніх переселенців у Львові можуть виникнути спалахи інфекційних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvoemisto.tv.

Як заявив глава департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Орест Чемерис, в першу чергу, загроза стосується гострих кишкових інфекцій, туберкульозу та гепатитів. За його словами, ризики зростають через зростання населення міста і нових місць масового розселення.

"Масових спалахів у нас не виникало, але кілька одиничних спалахів гострої кишкової інфекції в місцях масового поселення всередині переміщених осіб було. Кількість хворих була невеликою - від 5 до 17 осіб. Всі пацієнти отримали медичну допомогу і вже в задовільному стані", - зазначив він.

Він також додав, що за переселенцями у Львові та області спостерігають лікарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто і скільки може отримати компенсації за переселенців.

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