Через війну у Львові можуть виникнути інфекційні спалахи, - ОВА
У зв'язку з війною в Україні та великим числом внутрішніх переселенців у Львові можуть виникнути спалахи інфекційних хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvoemisto.tv.
Як заявив глава департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Орест Чемерис, в першу чергу, загроза стосується гострих кишкових інфекцій, туберкульозу та гепатитів. За його словами, ризики зростають через зростання населення міста і нових місць масового розселення.
"Масових спалахів у нас не виникало, але кілька одиничних спалахів гострої кишкової інфекції в місцях масового поселення всередині переміщених осіб було. Кількість хворих була невеликою - від 5 до 17 осіб. Всі пацієнти отримали медичну допомогу і вже в задовільному стані", - зазначив він.
Він також додав, що за переселенцями у Львові та області спостерігають лікарі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто і скільки може отримати компенсації за переселенців.
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