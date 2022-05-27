ru ua
Пт, 27 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Через війну у Львові можуть виникнути інфекційні спалахи, - ОВА

Новость на русском →
Львів, П'ятниця 27 травня 2022 13:05
Через війну у Львові можуть виникнути інфекційні спалахи, - ОВА Фото: через переселенців є загроза інфекційних спалах (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

У зв'язку з війною в Україні та великим числом внутрішніх переселенців у Львові можуть виникнути спалахи інфекційних хвороб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tvoemisto.tv.

Як заявив глава департаменту охорони здоров'я Львівської ОВА Орест Чемерис, в першу чергу, загроза стосується гострих кишкових інфекцій, туберкульозу та гепатитів. За його словами, ризики зростають через зростання населення міста і нових місць масового розселення.

"Масових спалахів у нас не виникало, але кілька одиничних спалахів гострої кишкової інфекції в місцях масового поселення всередині переміщених осіб було. Кількість хворих була невеликою - від 5 до 17 осіб. Всі пацієнти отримали медичну допомогу і вже в задовільному стані", - зазначив він.

Він також додав, що за переселенцями у Львові та області спостерігають лікарі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, хто і скільки може отримати компенсації за переселенців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Біженці Війна Росії проти України
NEWS
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
Оборона, пенсії, виплати переселенцям: видатки бюджету збільшать майже на 300 млрд гривень
DAILY
"Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна "Броня" перемоги. Які танки, БТРи та інша бронетехніка потрібні Україні від Заходу