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На війні в Україні загинув лікар-доброволець із Британії, - The Times

Фото: На війні в Україні загинув лікар-доброволець із Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На війні в Україні загинув лікар-доброволець з Британії Крейг Макінтош.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

За словами родичів, Крейг Макінтош загинув 24 серпня. Цю інформацію журналістам підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Великобританії. Дипломати заявили, що допомагають сім'ї британця, який загинув в Україні, та підтримують зв'язок із місцевою владою.

"Він хоробро зголосився рятувати життя на змученій війною землі", - заявила сестра добровольця Лорна Макінтош.

Лорна збирає кошти на транспортування тіла Крейга до Великобританії на краудфандинговому сайті GoFundMe.

Нагадаємо, що на війні в Україні загинув ще один американський доброволець.

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