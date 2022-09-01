На війні в Україні загинув лікар-доброволець із Британії, - The Times

На війні в Україні загинув лікар-доброволець з Британії Крейг Макінтош.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За словами родичів, Крейг Макінтош загинув 24 серпня. Цю інформацію журналістам підтвердили і у Міністерстві закордонних справ Великобританії. Дипломати заявили, що допомагають сім'ї британця, який загинув в Україні, та підтримують зв'язок із місцевою владою.
"Він хоробро зголосився рятувати життя на змученій війною землі", - заявила сестра добровольця Лорна Макінтош.
Лорна збирає кошти на транспортування тіла Крейга до Великобританії на краудфандинговому сайті GoFundMe.
Нагадаємо, що на війні в Україні загинув ще один американський доброволець.
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