На війні в Україні загинув ще один американський доброволець, - Newsweek

У бою з росіянами в Україні загинув ще один громадянин Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні", - сказав речник Державного департаменту США.
Проте поки що інших коментарів посадовці не надають. За весь час загинули 6 американців в повномасштабній війні в Україні.
Нагадаємо, що раніше на сході України загинули два американці.
Також громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.
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