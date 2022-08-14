На війні загинув один з найкращих льотчиків ЗСУ

За інформацією навчального закладу, у 2019 році Листопад був визнаний кращим льотчиком Повітряних сил ЗСУ та брав участь у бойових діях на сході України.

Також він був ведучим авіаційної колони у день святкування 30-ї річниці Незалежності України.

За кілька днів до загибелі Листопад був відзначений високою державною нагородою - орденом За мужність 3-го ступеня. Її льотчику особисто вручив президент України Володимир Зеленський.

Вручення нагороди (facebook.com/if.ftl)

Прощання з українським військовим відбудеться 15 серпня 2022 року у Будинку скорботи на вулиці Ребета. Початок о 12:00.