Війна в Україні. 38-й день: як минула ніч в різних областях

Київська область

В області лунало декілька повітряних тривог за ніч. Ситуація контрольована. ЗСУ продовжують зачистку населених пунктів в Бучанському, Вишгородському, Броварському районах. Територія замінована, зруйнована. Є ДРГ супротивника. Окупанти продовжували відведення військ

Чернігівська область

У Чернігові ніч та вечір пройшли відносно спокійно, без обстрілів, кілька повітряних тривог.

Минулої доби від окупантів звільнено кілька сіл в безпосередній близькості та неподалік Чернігова. Після розмінувань та за наявності більш менш безпечного шляху Чернігівська ОВА направляє у ці села гумдопомогу.

Дніпропетровська область

Війська РФ цієї ночі нанесли 10 ракетних ударів, 4 ракети збито. Окупанти пошкодили інфраструктурні об’єкти у Дніпрі та Кривому Розі. Двоє людей поранено.

Полтавська область

По одному з інфраструктурних обʼєктів Полтави уночі окупанти здійснили атаку. Вранці - удари по Кременчуку по інфраструктурних обʼєктах. Всі відповідні служби працюють. Інформацію про постраждалих уточнюється.

Харківська область

Протягом носі був артобстріл житлових районів. Тривають бої в Ізюмському напрямку. З населених пунктів, що поряд, евакуювали ще 1500 осіб. Окупанти вчора обстрілювали і Дергачівський район, жертв немає.

Донецька область

В Очеретинській громаді (Новоселівка, Новобахмутівка) були обстріли. Інформація щодо руйнувань та кількості поранених з’ясовується. Маріуполь в облозі. Гуманітарний караван Червоного Хреста до міста не зайшов.

Луганська область

Внаслідок чергових обстрілів знову пошкоджені міста Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Гірське, населені пункти Березове, Тошківка. Поблизу Сєвєродонецька горить Борівське лісництво. Вчора евакуювали 1300 людей.

Херсонська область

Минула доба з вибухами та обстрілами. Найчастіше в Бериславському та Херсонському районах. Внаслідок боїв є постраждалі. Знищена та зруйнована інфраструктура. Прокуратура відкрила провадження про вбивство цивільних

Решта регіонів

З повітряними тривогами, але без ушкоджень ніч минула у багатьох областях, а саме: у Волинській, у Закарпатській, Рівненській, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

Разом з тим відносно спокійно ніч минула у Миколаївській області, де тривають рятувально-пошукові роботі після ракетного удару, та у Запорізькій області, яка близько півночі прийняла велику колону біженців з Маріуполя, Бердянська, Мелітополя.