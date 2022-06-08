RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Війна та туризм. Чи відкриють курортний сезон у Запорізькій області

Фото: чи відкриють курортний сезон у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок тимчасової окупації частини території Запорізької області - відкриття курортного сезону в регіоні тимчасово неможливе. Для початку необхідно повністю виключити небезпеку для життя відпочиваючих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"В цьому році через повномасштабне вторгнення окупаційних військ в Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги", - пояснив начальник відділу туризму ЗОВА Євген Коваленко.

Коваленко закликав мешканців прибережних територій утриматись від відпочинку на узбережжі Азовського моря й відзначив, що власники баз відпочинку мають змогу фіксувати збитки й втрачену вигоду, аби після перемоги стягнути їх у Росії в якості компенсації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяЗапорожская область