Війна та туризм. Чи відкриють курортний сезон у Запорізькій області

Внаслідок тимчасової окупації частини території Запорізької області - відкриття курортного сезону в регіоні тимчасово неможливе. Для початку необхідно повністю виключити небезпеку для життя відпочиваючих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

"В цьому році через повномасштабне вторгнення окупаційних військ в Запорізькій області не відбудеться курортний сезон. Для відкриття баз відпочинку необхідно виключити небезпеку для життя відпочиваючих. Це можливо здійснити лише після перемоги", - пояснив начальник відділу туризму ЗОВА Євген Коваленко.

Коваленко закликав мешканців прибережних територій утриматись від відпочинку на узбережжі Азовського моря й відзначив, що власники баз відпочинку мають змогу фіксувати збитки й втрачену вигоду, аби після перемоги стягнути їх у Росії в якості компенсації.