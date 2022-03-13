Війна Росії проти України. 18-й день: яка ситуація в областях

Київська область

Бучанський район - бої в Ірпіні, Макарові. Постійне переміщення ворога в Гостомельській, Бородянській, Бучанській громаді. У Броварському районі - пересування ворожої техніки населеними пунктами.

У трьох громадах Броварського району проводяться бойові дії. Вишгородський район: три громади - гуманітарна катастрофа. Славутич без світла.

Чернігівська область

Вночі - три авіанальоти на Чернігів. Руйнування та жертви уточнюються.

Навколо Чернігова - оборонні бої. Вчора було звільнено 2 населені пункти у київському напрямі.

Сумська область

Двічі вночі в Сумському районі була повітряна загроза. Вночі артилерія окупантів кілька разів розстрілювала мирні села Охтирського району і саму Охтирку. Гатять російські вороги переважно із Тростянця. Це місто окуповане ворогом.

Також ворог скористався режимом тиші, який періодично тривав останні кілька днів, для укріплення своїх позицій та переміщення військ.

Житомирська область

В області - довготривала тривога вночі. І вже друга за ранок. Інформації про руйнування та втрати поки немає.

Кіровоградська область

Кілька годин - повітряна тривога, загалом ситуація спокійна.

Дніпропетровська область

3 03:30 майже до 07:00 - тривога. Без вибухів. На ранок - спокійно.

Харківська область

У Харкові - всю ніч повітряні тривоги, по області - активні бойові дії в Ізюмському районі.

Запорізька область

Військові та мешканці Запорізького краю у взаємодії з поліцією, ДСНС, підрозділами Сил оборони України та владою міста Запоріжжя стримують масований наступ окупаційних військ.

На даний час ситуація без суттєвих змін, але ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети та міномети.

Рівненська область

Цілу ніч - повітряна тривога, на ранок - спокійно.

Волинська область

Відносно спокійно. З третьої ночі - повітряні тривоги.

Вінницька область

Відносно спокійно, вночі - повітряні тривоги.

Закарпатська область

На Закарпатті наразі спокійно.

Хмельницька область

Повітряна тривога з 03:30 до 06:30. Загалом - спокійно.

Тернопільська область

Повітряна тривога кілька годин.

Черкаська область

Повітряні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Львівська область

Окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. За попередніми даними, вони випустили 8 ракет. Інформація щодо потерпілих встановлюється

Полтавська область

Повітряна тривога по усій області з 03:30 до 07:00. На ранок - спокійно.

Чернівецька область

Була повітряна тривога. Загалом - спокійно.

Івано-Франківська область

Вночі тривога, був ракетний удар по аеродрому.

Луганська область

Житловий сектор Сєвєродонецька, Рубіжного Лисичанська та Попасної під постійними обстрілами. Є жертви та постраждалі серед мирного населення.

Попри постійні обстріли енергетикам вдалося підключити 13000 абонентів, газівникам - 7000.

Донецька область

Маріуполь в облозі, бої на околицях міста. Гуманітарна колона просувається — повільно, але йде. По всій лінії - гучно. У Краматорську всю ніч і зранку повітряні тривоги. Літаки над Лиманом, Слов'янськом, Святогірськом.

Є інформація про удари вчора ввечорі в район Святогірської лаври. Є поранені. Інформація перевіряється.

Миколаївська область

Ніч пройшла відносно спокійно, область тримає оборону.

Херсонська область

Починаючи з вечора та всю ніч сильні вибухи, гради в районі аеропорту. Інформація перевіряється.

Одеська область

Кількагодинна повітряна тривога. Загалом ситуація спокійна.