RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ця війна відрізняється від інших: як звичайні американці ставляться до вторгнення Росії в Україну

Фото: американці підтримують Україну у війні з Росією (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

У сприйнятті звичайних американців вторгнення диктаторської Росії в Україну відрізняється від останніх воєн. У США традиційно підтримують демократичні нації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів американський бригадний генерал у відставці, ветеран Іраку і Афганістану Марк Арнольд.

Як зазначив генерал, коренем війни в Афганістані та Іраку були атаки проти тероризму. "А потім ці війни також стали зосереджені на спробах створити демократичні суспільства, продовжуючи боротися з терористичними організаціями. Це концепції, які американці підтримували, але не для тривалих воєн", - сказав.

За його словами, переважна більшість американців бачать російсько-українську війну зовсім по-іншому. "Вони бачать озброєну ядерною зброєю націю, військову диктатуру, безжально атакуючу свого невинного демократичного сусіда. А американці люблять демократичні нації", - підкреслив Арнольд.

Він повідомив, що в його місті Коламбус, штат Огайо, багато людей повісили український прапор на своїх будинках.

Зазначимо, за даними опитування Pew Research, вторгнення в Україну призвело до різкого погіршення ставлення до Росії у всьому світі. Путін очолив антирейтинг політиків, яким довіряють найменше

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки