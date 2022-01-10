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Увійде в історію як "Алматинська трагедія": Токаєв про події в Казахстані

Автор: Марія Кучерявець

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про нібито декілька хвиль агресій бойовиків на країну. Та зазначив, що ці події увійдуть до історії як "Алма-Атинська трагедія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Казахстан".

"На першому етапі відбулися мирні протести. Потім, зокрема, в Алмати було проведено політичні мітинги, а потім на місто з трьох напрямків, як величезна зграя гієн, кинулися озброєні бойовики", - сказав Токаєв.

За його словами, спочатку бойовики нібито видавали себе за мирних демонстрантів, ввели в оману сили правопорядку і жителів міста.

"А потім почалося те, що увійде, напевно, в історію як Алматинська трагедія", - зазначив Токаєв.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, пояснюючи протести в країні заявив, що це нібито була державного перевороту в країні.

Додамо, у Казахстані затримали вже майже 8 тисяч протестувальників.

Зазначимо, протести в Казахстані спалахнули через різке подорожчання скрапленого газу. Крім того, учасники протестів висунули політичні вимоги, надалі почалися зіткнення з силовиками, захоплення адміністративних будівель і мародерство.

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Казахстан