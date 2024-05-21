RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Волчанске россияне угрожают гражданским расстрелами и не выпускают на эвакуацию, - ОВА

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

На той территории Волчанска, куда зашли оккупанты, находятся еще около 100 местных жителей. Россияне не выпускают их на эвакуацию, угрожая расстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем и меры эвакуации, у нас всего эвакуировано 10 700 человек из Липецкого и Волчанского направления, ну и по городу Волчанск. По нашей информации, еще в этом городе находится примерно 100 человек, которых фактически россияне взяли в заложники и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию", -  рассказал Синегубов.

Он уточнил, что на территории города, которую контролируют россияне, находятся от 50 до 100 гражданских. 

"Линия фронта проходит по реке Волча - это почти половина самого города, однако сказать, условно говоря, 50% будет неправильно, поскольку там идут боевые действия ежеминутно, и наши воины пытаются отбить дом за домом", - добавил глава ОВА.

 

Наступление РФ на Харьковскую область

Напомним, в начале мая российские войска начали наступательные действия в Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, ожесточенные бои ведутся возле населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.

Как сообщили в Харьковской ОВА, украинские войска примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы города не прекращаются.

По информации ВСУ, по состоянию на сегодняшний день ситуация в Харьковской области остается сложной. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВолчанскХарьковВойна в Украине