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В Волчанске россияне угрожают гражданским расстрелами и не выпускают на эвакуацию, - ОВА

Волчанск, Харьковская область, Вторник 21 мая 2024 17:55
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В Волчанске россияне угрожают гражданским расстрелами и не выпускают на эвакуацию, - ОВА Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

На той территории Волчанска, куда зашли оккупанты, находятся еще около 100 местных жителей. Россияне не выпускают их на эвакуацию, угрожая расстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем и меры эвакуации, у нас всего эвакуировано 10 700 человек из Липецкого и Волчанского направления, ну и по городу Волчанск. По нашей информации, еще в этом городе находится примерно 100 человек, которых фактически россияне взяли в заложники и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию", - рассказал Синегубов.

Он уточнил, что на территории города, которую контролируют россияне, находятся от 50 до 100 гражданских.

"Линия фронта проходит по реке Волча - это почти половина самого города, однако сказать, условно говоря, 50% будет неправильно, поскольку там идут боевые действия ежеминутно, и наши воины пытаются отбить дом за домом", - добавил глава ОВА.

Наступление РФ на Харьковскую область

Напомним, в начале мая российские войска начали наступательные действия в Харьковской области.

По данным Генштаба ВСУ, ожесточенные бои ведутся возле населенных пунктов Волчанск, Станица и Липцы.

Как сообщили в Харьковской ОВА, украинские войска примерно на 60% контролируют Волчанск. Однако штурмы города не прекращаются.

По информации ВСУ, по состоянию на сегодняшний день ситуация в Харьковской области остается сложной. Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию, в частности, в городе Волчанск.

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