В Волчанске россияне угрожают гражданским расстрелами и не выпускают на эвакуацию, - ОВА

На той территории Волчанска, куда зашли оккупанты, находятся еще около 100 местных жителей. Россияне не выпускают их на эвакуацию, угрожая расстрелом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем и меры эвакуации, у нас всего эвакуировано 10 700 человек из Липецкого и Волчанского направления, ну и по городу Волчанск. По нашей информации, еще в этом городе находится примерно 100 человек, которых фактически россияне взяли в заложники и под угрозами расстрелов не выпускают на эвакуацию", - рассказал Синегубов.

Он уточнил, что на территории города, которую контролируют россияне, находятся от 50 до 100 гражданских.

"Линия фронта проходит по реке Волча - это почти половина самого города, однако сказать, условно говоря, 50% будет неправильно, поскольку там идут боевые действия ежеминутно, и наши воины пытаются отбить дом за домом", - добавил глава ОВА.