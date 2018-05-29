На сході Афганістану урядові війська помилково застрелили 9 осіб

Афганські війська провели антитерористичний рейд в провінції Нангархар

На сході Афганістану в провінції Нангархар в ході антитерористичного рейду урядові війська помилково застрелили 9 осіб. Про це повідомляє ABC з посиланням на місцеву владу.

Повідомляється, що афганські війська провели рейд проти ісламістів районі Чапархар, а під час штурму одного з будинків застрелили дев'ятьох осіб. За словами представника місцевої влади, після стрілянини більшість жертв ідентифікували як цивільних.

Зазначимо, на сході Афганістану діють таліби та учасники угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афганістані закрили сотні шкіл через наступ "Талібану". Навчальні заклади планують відкрити наприкінці священного місяця Рамадан, який в цьому році завершиться 12 червня.