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Східні країни Середземномор'я можуть стати джерелом нових мутацій коронавірусу, - ВООЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вакцинація від коронавірусу в семи країнах Східного Середземномор'я не перевищує 10%. Це створює високі ризики для появи в них нових варіантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як повідомив на пресконференції відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Східному Середземномор'ї Ахмед аль-Мандхарі, сім країн регіону ще не досягли 10% порогу охоплення населення вакцинацією проти коронавірусу.

За його словами, ці країни являють собою середовище з високим ризиком появи нових варіантів коронавірусу. Представник ВООЗ не уточнив, які саме це країни.

Відзначимо, в регіон Східного Середземномор'я входять країни Південно-Східної Європи, Близького Сходу і Північної Африки.

Нагадаємо, раніше МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до семи африканських країн з-за штаму "Омікрон".

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