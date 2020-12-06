ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У неділю на Донбасі зберігається "тиша"

Автор: Роман Тверденко

У неділю, 6 грудня, на Донбасі дотримується режим перемир'я. Бойовики не обстрілювали позиції українських військових.

Популярні новини

Про це повідомляє пресс-служба Операції об'єднаних сил.

Ситуація в зоні ООС залишається стабільною і контрольованою.

Також тривають роботи з розмінування території. Сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували ще три гектари в прифронтовому районі і передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу, 5 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині триває саме тривале перемир'я. При цьому істотно скоротилося число обстрілів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас