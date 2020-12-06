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У неділю на Донбасі зберігається "тиша"

Донбас, Неділя 06 грудня 2020 17:59
У неділю на Донбасі зберігається "тиша"
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Роман Тверденко

У неділю, 6 грудня, на Донбасі дотримується режим перемир'я. Бойовики не обстрілювали позиції українських військових.

Про це повідомляє пресс-служба Операції об'єднаних сил.

Ситуація в зоні ООС залишається стабільною і контрольованою.

Також тривають роботи з розмінування території. Сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій розмінували ще три гектари в прифронтовому районі і передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

За минулу добу, 5 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донеччині триває саме тривале перемир'я. При цьому істотно скоротилося число обстрілів.

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