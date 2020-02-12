Вісім країн припинили поштове сполучення з Китаєм у зв'язку з коронавірусом

Новий коронавірус вражає світові поштові служби, вже вісім країн заявили про припинення поштового сполучення з Китаєм у зв'язку з епідемією. Про це пише The Japan Times.

Данія, Грузія, Греція, Румунія, Сербія, Сінгапур та Іспанія вже повідомили Всесвітній поштовий союз (ВПС) про припинення поставок листів і посилок.

Також в середу, 12 лютого, поштове агентство США повідомило, що частково призупиняє сполучення - США більше не будуть обробляти поштові перевезення в Китай з інших країн.

Пошта Швейцарії в середу стала останнім оператором, який оголосив, що також більше не буде відправляти пошту, призначену для Китаю.

"Swiss Post в даний час може використовувати тільки близько третини тих обсягів, які фактично потрібні для поставок в Китай. Отже, Swiss Post більше не приймає ніяких листів або посилок, адресованих Китаю", - сказано в повідомленні.

"Поширення нового коронавірусу призвело до припинення польотів авіакомпаній і негативно позначилося на поштових операціях... ВПС уважно стежить за ситуацією і тісно співпрацює з поштовими операторами, щоб подолати ці проблеми", - йдеться в повідомленні ВПС.

У повідомленні для членів ВПС China Post раніше заявляла, що приймати пошту з Китаю було безпечно, посилаючись на медичний коментар про те, що коронавіруси "довго не живуть на посилках". Однак запобіжні заходи все ще вживаються, включаючи дезінфекцію поштових відділень.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" повідомляла, що через спалах коронавірусу частина авіаліній тимчасово скоротила чи скасувала рейси в Китай, що призвело до затримок доставки поштових відправлень з Китаю.