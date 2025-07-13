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Вражеский дрон атаковал мотоблок с братьями на Сумщине: один погиб

Сумская область, Воскресенье 13 июля 2025 17:53
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Вражеский дрон атаковал мотоблок с братьями на Сумщине: один погиб Фото: вражеский дрон атаковал мотоблок с братьями (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Сумской области вражеский дрон атаковал гражданских, которые передвигались на мотоблоке по дороге между громадами. В результате удара погиб 57-летний мужчина, его брат получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Вражеский обстрел оккупанты совершили около 15:40 на дороге на территории Стецькивского старостата.

Двое братьев ехали на мотоблоке в направлении Хотинской громады, когда их атаковал вражеский дрон.

"Погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранения, ему оказывается медицинская помощь. Мои соболезнования родным погибшего", - подчеркнул глава ОГА,

В то же время он призвал жителей Сумщины минимизировать перемещение в направлении приграничья, ведь враг там системно атакует гражданский транспорт.

Удары России 13 июля

Российские военные сегодня, 13 июля, снова наносят удары по Сумах. В результате сегодняшних вражеских атак часть города осталась без света. Среди критически важных объектов - три больницы, которые также остались без электроснабжения.

Ранее начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал, что россияне ударили дронами по Славянску в ночь на 13 июля.

По его словам, в результате атаки были повреждены жилые дома, детсад и больница. Ранен 13-летний мальчик.

Враг сегодня также ударил по городу Самар Днепропетровской области. По информации источников РБК-Украина, россияне целились по зданию территориального центра комплектования.

Кроме этого, россияне ночью обстреляли Херсон. Двое мирных жителей получили ранения.

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