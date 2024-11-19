Выжил только отец. Россия убила семью в Глухове

Вчера ночью, 18 ноября, в результате вражеской атаки по общежитию в Глухове Сумской области погибла женщина и двое ее сыновей. Из всей семьи выжил только отец.
Об этом рассказала глава Глуховской общины Надежда Вайло "Суспільному", сообщает РБК-Украина.
Вчера, 18 ноября, российские военные атаковали общежитие в городе Глухов с помощью двух беспилотников типа Shahed. По состоянию на 13:00 погибли уже 12 человек, в том числе 43-летняя Татьяна и двое ее сыновей.
Погибшая женщина и двое ее детей (фото: hlukhiv.city)
Известно, что около полугода назад семья эвакуировалась в Глухов из Эсманьской общины. Старшему сыну Василию был 21 год, а младшему - через несколько дней должно было исполниться 8 лет. Однако из всей семьи выжил только отец.
Также в результате обстрела Россией ранения получили 11 человек, в том числе два ребенка. Поисково-спасательную операцию на месте вражеского попадания завершили.
В Глуховском горсовете отметили, что жители города, чье жилье пострадало в результате вражеской атаки, могут обратиться в управление соцзащиты населения по улице Курлука 1/3. Там работает штаб ликвидации последствий ЧС. С собой нужно взять: паспорт, идентификационный номер и документы, удостоверяющие право собственности.
Раньше мы писали о семье, убитой россиянами в Кривом Роге. По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, 11 ноября, из-за атаки на Кривой Рог погибла мама и ее три ребенка. В частности, двухмесячная девочка и мальчики в возрасте 2 и 10 лет.
Читайте также о трагедиях трех убитых Россией семей, где выжили только мужчины. В сентябре российские войска нанесли ракетный удар по Львову, в результате которого семь человек погибли, среди них двое детей. Во время атаки погибли четверо членов семьи – жена Евгения и трое дочерей Ярослава Базилевича.