Выжил только отец. Россия убила семью в Глухове

Вчера ночью, 18 ноября, в результате вражеской атаки по общежитию в Глухове Сумской области погибла женщина и двое ее сыновей. Из всей семьи выжил только отец.

Вчера, 18 ноября, российские военные атаковали общежитие в городе Глухов с помощью двух беспилотников типа Shahed. По состоянию на 13:00 погибли уже 12 человек, в том числе 43-летняя Татьяна и двое ее сыновей.

Погибшая женщина и двое ее детей (фото: hlukhiv.city)

Известно, что около полугода назад семья эвакуировалась в Глухов из Эсманьской общины. Старшему сыну Василию был 21 год, а младшему - через несколько дней должно было исполниться 8 лет. Однако из всей семьи выжил только отец.

Также в результате обстрела Россией ранения получили 11 человек, в том числе два ребенка. Поисково-спасательную операцию на месте вражеского попадания завершили.

В Глуховском горсовете отметили, что жители города, чье жилье пострадало в результате вражеской атаки, могут обратиться в управление соцзащиты населения по улице Курлука 1/3. Там работает штаб ликвидации последствий ЧС. С собой нужно взять: паспорт, идентификационный номер и документы, удостоверяющие право собственности.