Враг создает частные информкомпании для дискредитации Украины на Западе, - эксперт

По его словам, "информационная работа" России на западном политическом пространстве имеет огромное влияние и значение в условиях боевых действий, которые ведутся на территории Украины.

"Дело в том, что информационная война иногда намного сильнее и эффективнее, чем война обычным оружием. Охват людей, участвующих в войне на поле боя, и охват людей, читающих СМИ, совершенно различен. И постоянное влияние на мнение или политическую позицию может быть гораздо более эффективным, чем военные действия на поле боя. Потому что, этим вопросам придается очень большое значение, а такие вопросы всегда находятся "на острие атаки", - пояснил он.

По мнению Жданова, основная цель созданных Россией частных компаний - изменить коллективное мнение на Западе в пользу РФ, максимально демонизировать Украину и убедить в этом западное общество.

"Это - главная цель этой информационной войны. РФ никогда не жалела средств на подкуп и на коррумпированность западных чиновников. И сегодня они используют любые способы воздействия на этих чиновников и принуждения их к выражению мнения в пользу РФ", - сказал он.

В этой связи Жданов указал на эффективность подобных методов РФ, приведя в пример случаи поддержки России среди западных политиков. Также он не исключает, что усиление информационной работы России против Украины на Западе за последнее время, о чем ранее говорил глава СНБО Алексей Данилов, связано с созданием частных компаний.

"Это может действовать единым планом. И постоянные эти информационные атаки: одна еще не успела стихнуть, а уже поднимается другая волна уже. И вот такие агентства создаются для того, чтобы постоянно эти волны поддерживать", - отметил он.

Жданов полагает, что отсутствие в Украине тренда на создание частных военных, разведывательных, информационных компаний связано, прежде всего, с недостаточным уровнем профессионализма и неуверенностью власти.

"Профессионализм должностных лиц, отвечающих за эти вопросы, не соответствует современным требованиям. Они не знают, что делать, и поэтому идут по пути запрета. И у нас этот путь запрета, к сожалению, стал основным способом регулирования, в том числе информационного пространства", - констатировал он.

Более того, эксперт указал на тот факт, что нынешняя власть в Украине фактически выхолостила информационную нишу, которая в итоге осталась не заполнена.

"Со стороны руководства нет пропаганды политического воспитания общества в отношении этой войны. Может, кто-то и говорит, что мы нация контрразведчиков, что мы постоянно ищем измену, это может быть на сегодняшний день для нас полезно тем, что мы постоянно самоорганизуемся. У нас общество на сегодня является локомотивом. Не политики, не политическое руководство, а общество является локомотивом в плане формирования общественного мнения. И это очень хорошо", - подытожил он.