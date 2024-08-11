Враг каждый день использует боеприпасы с ядовитыми веществами, - Силы обороны

Он отметил, что в зоне ответственности "Таврии" использование беспилотников уже сравнялось с артиллерией по количеству применений. Разница состоит в том, что дрон может сбросить один снаряд, а артиллерия выстреливает сразу несколько.

"Ежедневно противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 были с ядовитыми веществами", - заявил спикер.

Лыховий отметил, что информация о применении химического оружия передается Силам поддержки, которые исследуют каждый подобный случай. Затем эта информация передается международным организациям.