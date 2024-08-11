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Враг каждый день использует боеприпасы с ядовитыми веществами, - Силы обороны

Фото: враг ежедневно использует против ВСУ боеприпасы с ядовитыми веществами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска активно применяют против украинских защитников боеприпасы с ядовитыми веществами. По словам военных, это происходит каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрия Лыховия в эфире телемарафона.

Он отметил, что в зоне ответственности "Таврии" использование беспилотников уже сравнялось с артиллерией по количеству применений. Разница состоит в том, что дрон может сбросить один снаряд, а артиллерия выстреливает сразу несколько.

"Ежедневно противник применяет боеприпасы с ядовитыми веществами. Из 536 боеприпасов, которые вчера были сброшены с коптеров, 11 были с ядовитыми веществами", - заявил спикер.

Лыховий отметил, что информация о применении химического оружия передается Силам поддержки, которые исследуют каждый подобный случай. Затем эта информация передается международным организациям.

 

Ситуация на передовой

Российские войска с зимы продолжают давить на фронте. Захватчики пытаются продавить оборону ВСУ на Харьковском, Торецком, Лиманском и других направлениях. Однако самая тяжелая ситуация остается в районе Покровска.

Как отмечал президент Владимир Зеленский, россиянам уже не удастся захватить Харьков, но враг сменил приоритет. Теперь, по словам главы государства, оккупанты сосредоточились на Покровском направлении.

Напомним, что 6 августа в Курской области РФ начались боевые действия. Украина официально не подтверждает наступление и не комментирует ситуацию. Больше о том, что происходит в приграничных районах России - в материале РБК-Украина.

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