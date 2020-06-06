Питанням трансплантації в Україні буде займатися окремий орган

Питанням трансплантації органів в Україні буде займатися окремий орган при Міністерстві охорони здоров'я. Указ про заснування цього органу вже підписаний.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу в суботу, передає РБК-Україна.

"Питанням трансплантації та лікування за кордоном у Міністерстві охорони здоров'я буде приділятися особлива увага з тією структурою, яку я минулого тижня підписав. У нас буде окремий орган, який буде займатися питанням трансплантації та лікування за кордоном", - сказав Степанов.

Він також додав, що трансплантацію можна здійснювати й в Україні, адже в країні "є фахівці, але для цього потрібно побудувати певну систему".

Нагадаємо, раніше уряд Туреччини вирішив зняти обмеження на медичні послуги для громадян України, серед яких є трансплантація органів.

Також РБК-Україна писало, що в Україні третій день поспіль понад 500 хворих на COVID-19.