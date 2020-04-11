Втілюємо мрії: квітуча Лілія Ребрик розкрила, як здійснювати бажання

Лілія Ребрик продовжує радувати своїх шанувальників навіть в умовах карантину - обмежувальні заходи не зупиняють теледіву, яка щоранку поспішає на ефіри. Знаменитість цього разу вирішила приділити увагу собі та своїй родині, попутно зарядивши фанів на вихідних хвилею позитиву.

Сонячна та весела ведуча вирішила посадити бузок у дворі хати. Лілія розповіла, що таким чином зібралася реалізувати свою мрію.

Для роботи із землею та посадкою Ребрик обрала зручні джинси, а також теплий довгий в'язаний светр-халат із чудовими квітковими візерунками.

"Втілюємо в життя такі прості мрії як "бузок перед входом". Щоб було духмяно й красиво, щоб віття заважало відкривати калитку, щоб шукати п'яту пелюстку в квіточках чарівних і здійснювати бажання", - чуттєво зазначила зірка.

Свій пост Лілія супроводила хештегами "щастя поруч", "щастя в простих речах" і "романтичний настрій".

Фото: Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі захоплюються кадрами та діями теледіви, яка надихнула деяких фанів на вірші. Також шанувальники почали жваво коментувати тему садівництва і ділитися порадами.

Клас!

Бузок це красиво і неймовірний аромат.

Хозяюшка.

Моя думка звичайно не потрібно, але не буде бузок розростатися і пускати пагони, від яких майже неможливо позбутися?

Троянду, вона б цвіла б до морозів

Завжди захоплююся вашою родиною, будьте здорові!

Один бузок ось пiд вiкном, А другий бiля Ґанку. Один синенький, а отой - бiленький, як сметанка. Тож ще i там посадiть обов'язково!

Як оберіг у селах раніше садили чотири рослини, це любисток, мальву (садили під брудом) калину біля колодязя, і чорнобривці, майже скрізь! А бузок дуже буде добре! Зараз можна придбати найрізноманітніші, білі, блакитні, фіолетові навіть рожеві!...

Красуня. Чарівна посмішка. Супер. Молодець.

Фото: скін коментарів instagram.com/liliia.rebrik

До речі, раніше Лілія Ребрик вирішила не обходити увагою популярний в соцмережах челлендж. Разом з Поліною та Діаною вона станцювала під пісню групи MOZGI "No hugs No kisses".