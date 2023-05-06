ВОЗ отменила ЧП из-за COVID, а "вагнеровцы" анонсировали выход из Бахмута: новости за 5 мая

В пятницу, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения упразднила чрезвычайное положение из-за COVID-19, а основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин анонсировал выход боевиков из Бахмута.
Детальнее о том, что произошло вчера, - в материале РБК-Украина.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании на коронацию Чарльза ІІІ. Он также проведет ряд встреч.
Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы его наемники покинут позиции в Бахмуте и отдадут их подразделениям Минобороны РФ. Это якобы произойдет 10 мая.
В ГУР Минобороны и ВСУ заявляют, что Пригожин не собирается выводить своих наемников из Бахмута.
При этом замминистра обороны Анна Маляр заявила, что Россия не оставляет идею взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Для этого в город стягиваются "вагнеровцы", которыми заменяются штурмовые отряды десантников.
"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - заявили в Минреинтеграции.
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Дания совместно с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1. Они будут готовы к использованию в июне.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что отменено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое было введено через COVID-19.
"Вчера Комитет по чрезвычайной ситуации собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, что имеет международное значение. Я принял этот совет", - заявил он.
В то же время он подчеркнул, что это не означает, что с глобальной угрозой COVID-19 покончено.
Украине предоставят артиллерийские снаряды калибра 155 мм и, по запросу, ракеты. Их будут совместно закупать страны-члены ЕС.
"Вместе с предыдущим решением о скором обеспечении боеприпасами из существующих запасов мы выделяем на эту цель 2 млрд евро, доводя общую военную поддержку ЕС Украине до 5,6 млрд евро", - отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Совместный координационный центр в Стамбуле не смог прийти к согласию по выдаче разрешений новым судам для участия в Черноморской зерновой инициативе.
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