ВОЗ сертифицировала первый молекулярный тест для диагностики туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые сертифицировала молекулярный тест для диагностики туберкулеза и выявления устойчивости к антибиотикам.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ.

ВОЗ впервые сертифицировала молекулярный тест для диагностики туберкулеза

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о преквалификации молекулярного теста Xpert® MTB/RIF Ultra, который используется для диагностики туберкулеза (ТБ) и выявления устойчивости к антибиотикам. Это первый тест такого типа, соответствующий строгим стандартам качества, безопасности и эффективности ВОЗ.

Туберкулез остается одной из самых серьезных угроз для глобального здоровья, ежегодно унося более миллиона жизней. Особенно сложной задачей является раннее выявление мультирезистентных форм заболевания, что критически важно для снижения смертности.

"Эта первая преквалификация диагностического теста на туберкулез знаменует важный этап в усилиях ВОЗ по поддержке стран в расширении и ускорении доступа к высококачественным тестам на туберкулез, которые соответствуют как рекомендациям ВОЗ, так и ее строгим стандартам качества, безопасности и эффективности", - отметил Юкико Накатани, помощник генерального директора ВОЗ.

Как работает тест

Тест разработан компанией Cepheid Inc. Он позволяет выявить ДНК бактерии Mycobacterium tuberculosis в образцах мокроты и определить устойчивость к рифампицину, ключевому антибиотику для лечения мультирезистентного туберкулеза. Результаты доступны уже через несколько часов.

Тест предназначен для пациентов с подозрением на легочный туберкулез, которые еще не начинали лечение или проходили терапию менее трех дней за последние полгода.

Новый стандарт в борьбе

Преквалификация этого теста подчеркивает стремление ВОЗ обеспечить равный доступ к современным технологиям диагностики и лечения туберкулеза. В рамках этой инициативы организация также оценивает семь других тестов на туберкулез, чтобы расширить диагностические возможности в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Преквалификация прокладывает путь к справедливому доступу к передовым технологиям, предоставляя странам возможность бороться с двойной нагрузкой - туберкулезом и устойчивым к лекарствам туберкулезом", - подчеркнул Рожерио Гаспар, директор ВОЗ по регулированию и преквалификации.