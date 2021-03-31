ВООЗ продовжить вивчати безпечність вакцини від AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я 31 березня заявила, що продовжує моніторинг щодо безпечності вакцини проти COVID-19 від компанії AstraZeneca. При цьому організація підтвердила раніше озвучене твердження про переваги вакцини AstraZeneca над можливими ризиками .

Голова Стратегічної консультативної групи ВООЗ з питань імунізації (SAGE) Алехандро Кравіото сказав на брифінгу, що експерти задоволені використанням вакцини, оскільки багато країн, які її використовують, не повідомляють проблеми.

Нагадаємо, раніше низка країн у ЄС заявили, що припинили використання партій вакцини AstraZeneca через нібито утворення тромбів. Пізніше країни оголосили про відновлення вакцинації препаратом компанії AstraZeneca. Рішення було ухвалене після висновку регулятора ЄС щодо переваг вакцини AstraZeneca над можливими ризиками.

30 березня стало відомо, що англо-шведська компанія AstraZeneca перейменувала свою вакцину від коронавірусу. Тепер вона буде мати назву Vaxzevria замість "Вакцина COVID-19 AstraZeneca". Наголошується, що зміна назви не тягне за собою будь-яких інших змін параметрів препарату. При цьому маркування та упаковка вакцини можуть відрізнятися.