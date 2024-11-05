ВОЗ назвала патогены, против которых срочно следует создать вакцины: список

Это исследование стало первой глобальной инициативой, направленной на систематическое определение эндемичных патогенов, представляющих наибольший риск для здоровья.

Приоритетность устанавливалась на основе:

уровня распространения заболеваний,

резистентности к антимикробным препаратам,

социально-экономического влияния

Среди приоритетных болезней ВОЗ определила:

ВИЧ,

малярию,

туберкулез.

Сообщается, что эти заболевания ежегодно уносят около 2,5 миллиона жизней по всему миру.

Кроме них, в список включены патогены, такие как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, устойчивость которых к антибиотикам делает их особенно опасными.

По словам доктора Кейт О'Брайен, директора отдела иммунизации ВОЗ, зачастую новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.

"В этом исследовании используется широкий региональный опыт и данные для оценки вакцин, которые не только существенно снизят заболевание, которые сегодня сильно влияют на общины, но и уменьшат медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", - пояснила она.

Таким образом, в ВОЗ представили список патогенов , вакцины против которых







Клебсиелла пневмония).

























вызывает инфекцию бронхиального дерева, легких и верхних дыхательных путей).

Сообщается, что этот перечень станет основой для реализации программы ВОЗ по иммунизации до 2030 года , имеющей целью доступность вакцин для каждого, в частности в странах с низким и средним уровнем дохода, где социально-экономическое влияние таких болезней является наибольшим.

В ВОЗ подчеркивают, что приоритеты для эндемических патогенов дополняют План исследований по патогенам, которые могут вызвать будущие пандемии или эпидемии.

Напомним, что в сентябре 2024 года ВОЗ одобрила первую вакцину от оспы mpox.