ВОЗ назвала патогены, против которых срочно следует создать вакцины: список

Всемирная организация здравоохранения представила перечень из 17 патогенов, регулярно вызывающих серьезные заболевания у людей и нуждающихся в приоритетной разработке вакцин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование ВОЗ.
Это исследование стало первой глобальной инициативой, направленной на систематическое определение эндемичных патогенов, представляющих наибольший риск для здоровья.
Приоритетность устанавливалась на основе:
Среди приоритетных болезней ВОЗ определила:
Сообщается, что эти заболевания ежегодно уносят около 2,5 миллиона жизней по всему миру.
Кроме них, в список включены патогены, такие как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, устойчивость которых к антибиотикам делает их особенно опасными.
По словам доктора Кейт О'Брайен, директора отдела иммунизации ВОЗ, зачастую новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.
"В этом исследовании используется широкий региональный опыт и данные для оценки вакцин, которые не только существенно снизят заболевание, которые сегодня сильно влияют на общины, но и уменьшат медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", - пояснила она.
Таким образом, в ВОЗ представили список патогенов , вакцины против которых
Сообщается, что этот перечень станет основой для реализации программы ВОЗ по иммунизации до 2030 года , имеющей целью доступность вакцин для каждого, в частности в странах с низким и средним уровнем дохода, где социально-экономическое влияние таких болезней является наибольшим.
В ВОЗ подчеркивают, что приоритеты для эндемических патогенов дополняют План исследований по патогенам, которые могут вызвать будущие пандемии или эпидемии.
Напомним, что в сентябре 2024 года ВОЗ одобрила первую вакцину от оспы mpox.
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