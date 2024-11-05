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ВОЗ назвала патогены, против которых срочно следует создать вакцины: список

Фото: прививка (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Всемирная организация здравоохранения представила перечень из 17 патогенов, регулярно вызывающих серьезные заболевания у людей и нуждающихся в приоритетной разработке вакцин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование ВОЗ.

Это исследование стало первой глобальной инициативой, направленной на систематическое определение эндемичных патогенов, представляющих наибольший риск для здоровья.

Приоритетность устанавливалась на основе:

  • уровня распространения заболеваний,
  • резистентности к антимикробным препаратам,
  • социально-экономического влияния

Среди приоритетных болезней ВОЗ определила:

  • ВИЧ,
  • малярию,
  • туберкулез.

Сообщается, что эти заболевания ежегодно уносят около 2,5 миллиона жизней по всему миру.

Кроме них, в список включены патогены, такие как стрептококк группы А и Klebsiella pneumoniae, устойчивость которых к антибиотикам делает их особенно опасными.

По словам доктора Кейт О'Брайен, директора отдела иммунизации ВОЗ, зачастую новые вакцины создаются только на основе потенциальной прибыли, а не реального влияния на жизнь людей.

"В этом исследовании используется широкий региональный опыт и данные для оценки вакцин, которые не только существенно снизят заболевание, которые сегодня сильно влияют на общины, но и уменьшат медицинские расходы, с которыми сталкиваются семьи и системы здравоохранения", - пояснила она.

Таким образом, в ВОЗ представили список патогенов , вакцины против которых

  • Клебсиелла пневмония).

  • вызывает инфекцию бронхиального дерева, легких и верхних дыхательных путей).

Сообщается, что этот перечень станет основой для реализации программы ВОЗ по иммунизации до 2030 года , имеющей целью доступность вакцин для каждого, в частности в странах с низким и средним уровнем дохода, где социально-экономическое влияние таких болезней является наибольшим.

В ВОЗ подчеркивают, что приоритеты для эндемических патогенов дополняют План исследований по патогенам, которые могут вызвать будущие пандемии или эпидемии.

Напомним, что в сентябре 2024 года ВОЗ одобрила первую вакцину от оспы mpox.

Ранее мы сообщали о том, что в мире после COVID-19 начала распространяться новая инфекция.

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